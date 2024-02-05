Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüş maçı belli oldu

Galatasaray'da Trabzonspor deplasmanında sakatlanan ve dönüş sürecinin 6 hafta olması beklenen Abdülkerim Bardakcı'nın dönüş tarihi belli oldu.

29 yaşındaki savunmacının iki haftalık yoğun tedavi sonucunda iyileştiği ve Florya'da düz koşulara başladığı bildirildi.



Sabah'ın haberine göre, Sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynayacağı Bandırmaspor maçında riske edilmeyeceği belirtilen Abdülkerim'in ligdeki Başakşehir mücadelesinde sahada olacağı öne sürüldü.

Bu sezon Galatasaray ile 32 resmi maça çıkan Abdülkerim, bu mücadelelerde 5 gollük katkı sağladı.