Abdullah Avcı: Alışık olmadığım bir durumu yaşıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor’a 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Üretkenlikte de bireysel performansta da bir düşüklük var. Bugün itibarıyla da bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik." dedi.



Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor’u tebrik etti.

"ÜRETKENLİKTE DE BİREYSEL PERFORMANSTA DA DÜŞÜŞ VAR"



Rakibin düşündükleri gibi baskılı oynadığını, çok güzel bir frikik golü sonrası penaltıyı bulup eşitliği sağladıklarını hatırlatan Avcı, şunları dile getirdi:



“Oyunu elinize almış daha iyi devam ederken futbolda hiçbir zaman pozisyon hatası yapmayacaksın. Benim en çok dikkat ettiğim, hayatım boyunca üzerinde durduğum ve özellikle hala çalıştığım, üzerinde, parçadan bütüne giderek çalıştığım geçişlerden 2 tane gol yedik. Çok alışık olmadığım bir durumu yaşıyorum 2 haftadır. Oyun olarak, bireysel performans olarak. 4 gün evvel Macaristan'da rakip 10 kişi kaldı 2 gol yedik geçişten, 1 tane atabildik.

Üretkenlikte de bireysel performansta da bir düşüklük var. Bugün itibarayla da bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik. Ama futbolun anları, süreleri, dakikaları hiçbir zaman bitmez. 95. dakikada bizim gibi bir takımın bu şekilde gol yememesi gerekiyor. Ondan öncekini de yememesi gerekiyor. Buradan nasıl çıkacağız? Sorgulayacağız. Oyuna bakacağız. Bireysel performanslara bakacağız. Değerlendireceğiz.

Yok Avrupa Kupası maçı oynuyormuşuz. Yok sakatlarımız varmış. Bunları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmayacağım da. İki haftadır hiç yakışmayan, şık olmayan skorlar elde ediyoruz. Benim çok alışık olduğum bir durum değil. Bunun üzerine tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"NET BİR ŞEKİLDE SÖYLÜYORUM, İYİ GİTMİYOR"



Avcı, Trabzonspor’un üst üste maç kazanma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, çalışıp hızlı bir şekilde sorgulayarak devam edeceklerini ifade etti.



Taraftarı üzdükleri için özür dileyen Avcı, "Ligin içine tekrar gireceğiz. Çok arada mesafeler yok. Kupa devam edecek. Onun için yarışacağız. Bunlar bunun içinde var. Onun için sorguluyoruz, sorgulayacağız. İyi gitmiyor. Bunu söylüyorum net bir şekilde." dedi.



Avcı, oyun çok dengede giderken bireysel performanslar ve geçiş oyunlarında verdikleri pozisyonları kendileri gibi bir takımın vermemesi gerektiğini dile getirdi.

