Abdullah Avcı: "Avusturya'da sonuna kadar zorlayacağız"

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, ilk yarıda rakip organizasyonu daha iyi uyguladığını belirterek, "Özellikle bizim yapamadıklarımız ve çabuk kayıplarımız olunca da baskıları yapamadık. İki tane pozisyonları ve şutları var. Bizim de Denswil ile kaçırdığımız bir pozisyon var. İkinci yarıda zaman zaman biz ön plana çıktık. Duran toptan yediğimiz gol var. Kaybettik. Oyun ilk yarı itibarıyla iyi değildi. İkinci yarı doğru bir organizasyon vardı ama sonuçlandıramadık. Taraftarlarımız buraya gelmişken onları mutlu etmek istiyorduk, bunun için üzgünüz. Bunu kapatıp Sivasspor maçını oynayacağız. Ondan sonra da rövanş maçına hazırlanacağız. Bu maç için üzgünüz, özür diliyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz" dedi.



"OYUN İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

Rakibin geçen seneden yüzde 90 oyuncu grubu devam ettiğini belirten Avcı, "Biz toplamda resmi olarak 3 maç oynadık. Organizasyonda zaman zaman tıkanıklık oluyor. Organize olan rakip bizi topun peşine koşturdu. Topa sahip olamadık. Olduğumuz bu sefer erken top kaybettik. Görüntülerle desteklediğimizde orda biraz daha doğru dağılım ve doğru opsiyonları kullandık ama oyun istediğimiz gibi olmadı" ifadelerini kullandı.



"RAKİP HOCAYA KATILMIYORUM"

Rakip teknik direktör Robert Klaub'un Trabzonspor'un defansif oynadığı şeklindeki açıklamaları üzerine ise Avcı, "Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir opsiyon çalışmadık. Mendy, Ozan Tufan ve Lunstdram 8 numara. Baskıları daha şiddetli yapacağımız oyuncular olduğunu düşünüyorum. Rakip hocanın bu şekildeki düşüncesine katılmıyorum. Oyun üstünlüğü ilk yarı onlardaydı. İkinci yarı bir bölümünde aldık. Bizden daha organize bir takım olduğu gerçeği de söylemek lazım" diye konuştu.



"SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ"

Trabzonspor'un oynadığı her müsabakada bir tehdit olduğunu belirten Avcı, "Bir müsabaka daha oynayacağız ve 5-6 antrenman yapacağız. Oyun anları süreleri vardır. Kötü oynarken öne geçersin. Bazen iyi oynarken yenik duruma düşersin. Maç kazandıkça iyi olacağımızı söyledim. Her tur geçtikçe rakipler de zorlaşacak. Bugün böyle bir gündü. Buradan çıkacağız zihinsel ve fiziksel olarak. Avusturya'da turu sonuna kadar zorlayacağız. Umarım bunun karşılığını alırız alamazsak da Avrupa'da bir şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.