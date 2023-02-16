Abdullah Avcı: Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin

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Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında karşılaşacak.

Geliri depremzedelere bağışlanacak olan ve bilet satışı devam eden maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, videolu mesajla taraftarlara seslendi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Avcı, Kahramanmaraş ve çevresinde yıkıma neden olan depremlerin yaralarını sarmak üzere sahaya çıkacaklarını söyledi.



"EN OLAĞANÜSTÜ DOSTLUKLARI FUTBOL SAYESİNDE KURUYORUZ"



Farklı takımlardan tüm taraftarların bu maçta depremzedeler için bir araya geleceğini belirten Avcı, “Zor ve önemli bir maça çıkmak için hazırlanıyoruz. Yaşananlardan sonra bir cümle kurmak dahi zor geliyor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Diğer yanda, pes etmekle yeniden yaşama sarılmak arasında gidip gelen vatandaşlarımıza bir tebessüm, bir nefes alma bahanesi olmak istiyoruz. 6 Şubat’tan sonra artık futbolun ne olduğunu hatırlamalıyız. Futbolun içinde rekabet var. Kazanmak var, kaybetmek var. Ama futbol yalnızca bu değil. Bu sadece oyunun bir kısmı. Futbol öyle bir güç ki, düne kadar ezeli rakip dediğimiz insanları bugün büyük bir farkındalıkla evimizde ağırlıyoruz. En olağanüstü dostlukları futbol sayesinde kuruyoruz. Ve böyle günler geliyor en büyük felaketlerin panzehiri oluyor. Birkaç saat sonra Basel ile oynayacağız. Ülkemize yaşananları en hızlı, en yapıcı, en etkili şekilde duyurmak, yaralarımızı sarmak, destek istemek, moral vermek için futbolun gücünü kullanacağız. Bu yüzden bu maç ‘neden oynanıyor’ demeyin. ‘İyi ki oynanıyor’ deyin. Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin. İyi ki futbol var” ifadelerini kullandı.

