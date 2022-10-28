Abdullah Avcı: Avrupa'da devam etmek, maç sayısını artırmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, her şekilde Avrupa'da devam ederek, maç sayısını artırmak istediklerini söyledi.



Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç öncesi bütün hesaplarını kazanma üzerine yaptıklarını belirterek, "Oyuna da bu şekilde başladık. Hem topa sahip olduk, hem merkezden şut attık hem de kenardan ortalar buluyorduk. Merkezden bir tane ilk yarı itibarıyla rakibin bulduğu pozisyon vardı. Sonra bireysel olarak kaybettiğimiz bir toptan gol yedik. Tekrar topa sahip olup rakip sahada oynadık ve duran toptan attığımız golle beraberliği sağladık." dedi.

"PLANLAR KAZANMAK ÜZERİNEYDİ AMA KAZANAMADIK"



İlk yarı özellikle merkezden yakaladıkları pozisyonlar olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:



"Bardhi'nin direkten dönen topu da vardı. İkinci yarıda daha dominant oyun oynamayı bekliyorduk, öyle plan yapmıştık. Zaman zaman bireysel, zaman zaman anlarda doğru oynamak, anları doğru oynamamak gibi durumlar oluştu. Aslında pozisyon vermiyorduk, yine yakaladığımız net bir pozisyon vardı, direkten döndü. Dönüşünde yine biz hücumdayken kaybettiğimiz basit top, sonra yapamadığımız faul, rakibin kenara oynaması ki en etkili tarafları oydu, çalışmamıza rağmen analiz yapmamıza rağmen Pesic'in golü geldi. Tekrar çevirebilmek için tüm ofansif hamlelerimizi yaptık. Trezeguet'yle, Abdülkadir'le yakaladığımız fırsatlar da vardı. Bütün planlar kazanmak üzerineydi ama kazanamadık mağlup olduk."

"Gelirken grup birinciliğini hesaplıyorduk." diyen Avcı, "Her şekilde Avrupa'da devam etmek, maç sayısını artırmak istiyoruz. Şimdi son maç hesaplar var, ikinci çıkma ihtimalimiz var, konferansa gitme ihtimalimiz de var, son maçlar belirleyecek bunu. Avrupa'da sonuna kadar olup devam etmek istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

