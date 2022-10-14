Abdullah Avcı: Tarihi bir galibiyet aldık

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biri karşısında tarihi bir galibiyet aldığımız için son derece mutluyuz." dedi.



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fransa Ligi'nde son 5 maçını üst üste kazanmış, hızla yukarıya çıkmış grubun iyi bir takım ile karşılaştıklarını belirterek, "Oyun başında 25 dakika bu zorlukları bize, hem geçiş hem baskıda gösterdiler. Takım savunmamız çok doğru durdu. 25. dakikadan sonra topa sahip olduk. Çok aksiyonlu oyundu. Rakibin fizik kalitesi yüksek, o bizi yoracaktı. Dengeli giden oyunda, gol bizi önde devreye soktu." şeklinde konuştu.

"DOĞRU SAVUNMA YAPMALIYDIK, BİR GOL BİLE KARŞILIK AVERAJDA DEĞERLİ"



İkinci yarıya Hüseyin Türkmen'in sakatlanması nedeniyle mecburu değişikle çıktıklarını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:



"Hugo orijinal, stoperimizdi. Daha sıkı duran, geçiş yapan durumu oyun içinde planladık. Topa sahip olduktan sonra Hugo'nun attığı 2. gol, ardından frikikten attığımız gol ile oyuna hakim olmaya çalıştık. Geçişler çok çıkacaktı bunların bazılarını sonuçlandırdık, bazılarını sonuçlandıramadık. 4-0'dan sonra hatta 3-0'da doğru savunma yapmalıydık. Çünkü bir gol bile karşılıklı averajda değerliydi. Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biri karşısında tarihi bir galibiyet aldığımız için son derece mutluyuz. Oyuncularımı, tebrik ediyorum."

"TARAFTARLA HİÇBİR ZAMAN AYRI DEĞİLİZ, ZATEN BARIŞIKTIK"



Avcı, taraftarlara teşekkür ederek, "Bir süreç yaşıyoruz. Buradan sağlıklı çıkıyoruz. Trabzon taraftarı bu. Geçen sene çok güzel duygular yaşadık. Onların çok büyük katkısı var. Savunmayı, hücumu bizle yaptılar. Dünya bunu konuştu. Çıtayı büyük yere koydular. Oradan aşağı düşemeyiz. Onlara bu desteği verdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Trabzonspor taraftarlarıyla hiçbir zaman ayrı değiliz, zaten barışıktık."

"GRUPTA YARIŞ KAFA KAFAYA"



Gruptan çıkmayı çok istediklerini vurgulayan Avcı, şunları söyledi:



"Bütün arzum, isteğim Trabzonspor'un Avrupa'da devam etmesi. Bu gruptan çıkmak öncelikli hedeflerimden bir tanesi. Yarış kafa kafaya. 9 puanla Ferencvaros, o da bize gelecek. O dosya kapalı, Beşiktaş dosyasını açacağım. Ligin iyi takımlarından birisi, fizik kalitesi yüksek. İlk defa oynamıyoruz, son iki sene kazanarak geldik, umarım yine kazanarak geliriz. Bir final maçı oynamıyoruz. 10. hafta müsabakası oynayacağız. Fair play'e uygun, güzel bir müsabaka olur inşallah."



Avcı, ülkede 4 takımın kazanmasına ilişkin ise "Harika bir şey. Bütün takımları tebrik ediyorum. Avrupa'da yarışmak ülke futboluna katkı sağlayacak. Umarım Avrupa'da bütün takımlar, böyle devam eder." dedi.