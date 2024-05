Abdullah Avcı: Trabzon şehrinin bu sene Türkiye Kupası'na ihtiyacı var

Trabzonspor, Perşembe günü saat 20.45'te Beşiktaş ile oynayacağı Türkiye Kupası finali için hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında yer almayan Trezeguet ve Nicolas Pepe'nin kupa finali öncesi antrenmana katılım göstermesi teknik heyeti sevindirdi.



"10'UNCU KEZ KUPAYI MÜZEYE GETİRMEK İSTİYORUZ"



Antrenman öncesinde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez kazandığını hatırlatan Avcı, 10'uncu kez kupayı müzeye getirmek istediklerini dile getirdi.

Avcı "Güzel bir gün, hafta da iyi başladı umarım hafta sonu da böyle devam eder. İlk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. Zor meşakkatli, inişli-çıkışlı yollardan sonra bunu gerçekleştirdik ve bunu bir kenara bıraktık. Perşembe günü en iyi şekilde Türkiye Kupası finalini 9 kez almış, bunu 10'uncu kez buraya getirmek istiyoruz. Türkiye'nin büyük bir kulübüyle Olimpiyat Stadı'nda oyunun konuşulduğu bir futbol festivalinin olduğu finalleri oynamanın ne kadar değerli olduğunu ve topun oyunun içinde kaldığı güzel oyunların konuşulduğu bir müsabaka, hak edenin kazandığı, umarım karşılığını aldığımız bir müsabaka bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.



"TAKIMIN KONSANTRASYONU YUKARILARDA"



Süper Lig'in 37'nci haftasında Başakşehir ile oynadıkları ve 1-0 galip geldikleri maçtan sonra takımın havasının da yukarılarda olduğuna değinen Avcı, "Takımın havası geçen hafta bunun yansıması bence oldu. Başakşehir maçıyla beraber konsantrasyonları çok net yukarıdaydı. Daha çok sadık kaldılar, daha konsantreydiler, daha hızlıydılar, biraz daha serttiler ve topa biraz daha doğru zamanlarda dokunuşları yaptılar. Onun için geçen hafta itibariyle karşılığını doğru aldık, bu bizi oyun olarak mutlu etti. Bunun daha fazlasını yapmamız gereken perşembe akşamı bir final oynayacağız. Buna da en iyi şekilde şu an itibariyle oynayan grup bugün ikinci gün toparlanmaya daha yeni geçiyor bugün. Yarın da onların ölçümleri yapılacak, riskleri var mı yok mu onlara bakılacak. Hem toplantımız olacak hem de hazırlığımız yarın itibariyle devam edecek" diye konuştu.



"ŞEHRİN VE CAMİANIN İHTİYACI VAR"



Türkiye Kupası'nın çok anlamlı olduğunu şehrin ve camianın kupa moraline çok ihtiyacı olduğunu da dile getiren Avcı şu ifadelere yer verdi:



"Geçen Samsunspor - Trabzonspor U19 finalinde de aynı duyguyu söyledim. Çocuklar, kazananlar çok sevinçli kaybedenler çok üzgündüler. Aslında her ikisi de çok kazanıyordu. Final oynamak hele o yaş grubunda çok değerli. Onlara da şunu ifade ettim; ben de çok finaller oynadım ama o günü kaybederken aslında kazanıyorsun. Bu sana çok önemli deneyimler getiriyor. Ben çalıştığım her kategoride hem oyunu geliştirmeye çalıştım hem oyuncuyu geliştirmeye çalıştım. Bunun da tacı, süsü olan kupayı almak istedim. Hepsinde buna ulaştık. Türkiye Kupası'nda oynadığımız finaller var. Umarım bu bizim alnımıza yazılmışsa çalışıyoruz ve bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Trabzonspor için de çok anlam ifade ediyor. Bu sene buna tüm şehrin de ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. Başkanın, yönetim kurulunun da ihtiyacı var. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyoruz."



"ŞÖLEN HAVASINDA GEÇSİN"



Avcı, perşembe günü oynanacak maçın bir festival ve şölen havasında geçmesini istediklerinin de altını çizerek, "Olimpiyat bize uğurlu uğursuz onu bilmiyorum ama o şeylere çok bakmıyorum. Ben bir futbol şöleni olarak bakıyorum, bir festival havasında bakıyorum. Hakikaten bu günler güzel günler ve bunun keyfini çıkarmak lazım. Taraftar yarı yarıya; Trabzonspor taraftarının destek verdiğinde neler olabildiğini çok net görebiliyoruz. Onlar sizi orada sonuna kadar desteklediklerinde. Ben rakip olarak orada Trabzon'a karşı 80 bin kişiyi de gördüm, beraberken 80 bin kişiyi de gördüm. Onun için onlar bizi sonuna kadar destekleyeceklerdir" şeklinde konuştu.



SAKATLARDA SON DURUM



Trezeguet ve Pepe'nin son durumu ile ilgili gelişmeleri de aktaran Avcı, "Geldiğimiz günün ertesi günü planladığımız gibi şu an itibariyle devam ediyor umarım maça kadar da bir problem yaşamayız. Şu anda hatta doktorla onu konuşuyordum. Geri dönüşleri iyi. Uğurcan Çakır'ın bugün programı salon, burada değil. Onun dışında Fernandez'in ufak bir şeyi var o da yarın daha net belli olur" dedi.