Abdullah Avcı: "Trabzonspor ortada bir kupa varsa favorisidir"

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin hoca değişimi ile modern futbolu kendi formasyonlarında en iyi şekilde oynamaya çalıştığını belirtti.

Avcı, "Onları tebrik ediyorum. Topa sahip olarak oynuyorlar. Bugün biz baskıları nasıl yapacağız kenarları nasıl kapatacağız, bunu oynamaya çalıştık. Bazı çalıştığımız organizasyonlar vardı. İlk ve ikinci gol buralardan oldu. Bunları zaman zaman iyi yaptık." dedi.



"Trabzonspor ortada bir kupa varsa bunu 9 kez kazanmıştır ve favorisidir." ifadelerini kullanan Avcı, şunları söyledi:



"Bugün kazanarak başlamak önemli ve değerliydi. Geçen hafta kendi sahamızda kazandığımız maçtan sonra bir pansuman olacaktı. Bugün kazandık. Eksikler var. 6 lig, 1 kupa oynadık. Oyunun kalitesini arttırmamız oyuncu kalitemizi değiştirmemiz hızlı şekilde yapmamız gerekir. Gerçekçe ulaşabilir hedef Avrupa kupalarına katılmak, Türkiye kupasında 5 maç sonra final oynamak, kazanmak. Çok çalışmak, çok organizasyon ve kaliteyle arttırmak gerekiyor. Rakibi de oyuncularımı da tebrik ediyorum. Gaziantep ile ciddi maç oynayacağız. Fiziksel ve zihinsel olarak bu maça hazırlanacağız."

