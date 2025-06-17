Abdullah Avcı yeni takımına imzayı atıyor

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan Abdullah Avcı'ya yurt dışından iki talip var.



Adı birçok takımla anılan tecrübeli teknik direktörün yeni sezon için gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladığı belirtildi.



İKİ TAKIM İSTİYOR



Akşam'ın haberine göre; Avcı, Suudi Arabistan takımlarının yakın markajında. Arabistan liginden bir takımla görüştüğü öne sürülen Avcı, anlaşma sağlanması takdirde yeni takımına imza atarak sahaya inecek.



61 yaşındaki tecrübeli hoca için ayrıca Azerbaycan'dan Neftçi takımının da ilgisi var.



Avcı, Trabzonspor'daki son döneminde 44 maça çıkmış ve 1.84'lük ortalama elde etmişti.