Abdullah Avcı'dan Mendy kararı

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçında stoper pozisyonunda başarılı bir performans sergileyen Batista Mendy'i tekrardan aynı pozisyonda oynatmayı düşünüyor.

Fanatik'in haberine göre, yarın İstanbulspor ile karşılaşacak bordo-mavili ekipte stoper bölgesinde Batista Mendy'e görev verilmesi bekleniyor.

Fransız futbolcunun oyun kurma becerileri ve top hakimiyeti gibi özelliklerinden faydalanmak isteyen Avcı'nın, Mendy'i stoper bölgesinde kullanmak istediği kaydedildi.

Angers takımından transfer edilen Mendy, şu ana kadar ligde 9, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 10 maçta forma giydi.