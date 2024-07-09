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Abdullah Avcı'dan Onuachu ve Szalai açıklaması

Transfer süreci hakkıda konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Szalai transferini durdurduk. Onuachu bizimle olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'dan Onuachu ve Szalai açıklaması

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

BeINSPORTS'a konuşan Avcı süreci hakkında konuştu.

Avcı, "Trabzonspor'un ekonomisine göre hareket ediyoruz. Atilla Szalai transferini şu an itibariyle durdurduk. Ancak ilgilendiğimiz bir oyuncu." dedi.

"ONUACHU BİZİMLE OLMAK İSTİYOR"

"Paul Onuachu ile 3-4 gün önce özel bir görüşme yaptım." diyen Avcı "O da bizimle olmak istiyor. Süreç devam ediyor. Başkan bu konuyla ilgili çok uğraşıyor." diye konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı transfer istediği bölge hakkında ise, "Stoper ve orta sahayla ilgili çalışmalarımız var. Avrupa Şampiyonası'nın olması ülkedeki kurun durumu nedeniyle kulübü de düşünmek zorundayız." açıklamasında bulundu.

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