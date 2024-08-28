Abdullah Avcı'dan Onuachu yanıtı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'i konuk edecek Trabzonspor'da Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Oyun olarak deplasmandaki maçı değerlendirdiğimizde 65-70 dakikasını oynayabildiğimiz kadar iyi bir oyun ve pozisyon zenginliğiyle geçirmiştik. Ama bunun karşılığını alamadık. Oynadığımız maçın üzerinden analizlerini yapıp hem savunmada hem hücuma çalıştık. Yarınki maça en iyi şekilde hazır olmak istiyoruz. Bu müsabaka bizim için bir maçtan daha fazlası. Hem Avrupa'da devam etmek hem de taraftarımızla bütünleşmemizi sağlayıp bize özgüven getirecek. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum, Trabzonspor elde ettiği tüm başarılarda taraftarının desteğini almıştır. Taraftarımızın desteğini bekliyorum." dedi.



"BU TAKIM YAKIN ZAMANDA DAHA İYİ BİR TAKIM OLACAK"

Trabzonspor'un bugüne yarışırken geleceğine de yatırım yapıyoruz. Altyapıdan 5-6 oyuncu, yeni transferlerden gelenler ve geçen seneden devam eden yaş ortalamasını aşağıya çeken oyuncularımız var. Bu takım yakın zamanda çok daha iyi bir takım olacak. Aynı zamanda üretim de yapmamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirmiş bir teknik ekip ve yönetim var.



Benim ve ekibimin tek odak noktası yarınki St. Gallen maçı ve Trabzonspor'un Avrupa'da yoluna devam etmesi. Yarınki oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Umarım oyun pozitif şekilde grup enerjisiyle sahaya yansır.

"PARÇALARLA ORGANİZASYONU TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

11 oyuncu transfer oldu şu ana kadar. Bazen ilk 11'de bazen oyuna sonradan girenlerle parçalarla organizasyonu tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun için destek ve çalışma gerekiyor. Gol atamama durumu santrfor transferiyle açıklanabilecek bir durum değil. İyi oynadığımız maçı kazanamadık. Ligde de bir maçı kazanamadık. Evet eksiklerimiz var. Tekrarlar maç kazanarak yapıldığında daha iyi hale gelecektir.

Yarıştığımız takımlara baktığımızda ekonomisyle değil karakteriyle yarışacak Trabzonspor. Trabzonspor yarışmak, uluslararası seviyede olmak, Konferans Ligi'nde olmak ve orada gidebildiği yere kadar gidebilmek. Trabzonspor için her kulvar iyi bir hedeftir. Yarınki maç çok kritik bir maç. O yüzden herkesin desteğine ihtiyaç var.



TRANSFER VE PAUL ONUACHU YANITI

Başkan inanılmaz derece çalışıyor. Bu işin bir ekonomisi var. Trabzonspor'un ekonomisine de göre hareket etmek var. Yarınki maça odaklandık. Onuachu ve Mendy'yi şimdi konuşmaya gerek yok. 13'üne kadar zaman var. Sonrasında değerlendirmek daha doğru olur."