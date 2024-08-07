Abdullah Avcı'dan transfer yanıtı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bordo-mavililerin yeni transferi Ozan Tufan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında oynanacak Rapid Wien maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"YUKARIYA DOĞRU DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Her tur yukarıya doğru çıktıkça rakipler de zorlaşacak. Avusturya'nın köklü kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Daha organize, daha planlı, top rakipteyken şiddetli şekilde baskı yapıp yönlendirme yapabilen, topun arkasına geçebilen bir takımlar. Ciddi bir müsabaka bizi bekliyor. Geçen haftadan bu zamana kadar savunmada ve hücumda bütün konu başlıklarına çalıştık. Son antrenmanda duran toplarımızı da çalışıp günü kapatacağız. İyi bir hafta geçti. Umarım ikinci maçtan üzerine koyduğumuz, taraftarımızın desteğiyle beraber yarın akşam iyi bir oyunla yukarıya doğru devam etmek istiyoruz.

"RAKİBE GÖRE FORMASYONUMUZDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

55 maç planlıyoruz. Bu 55 maçta dokunuşlar performansa, rakibe, oynayacağımız formasyona göre değişiklikler muhakkak olacak. Yarın da bununla ilgili dokunuşlar olacak. Ekip halinde plan yapıyoruz. En iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Zaman zaman iyi oynayacağız, zaman zaman duraklamalar olacak. Bu böyle bir oyun. Her zaman yukarı seyredemeyebilirsin. Hatalar bu işin parçası. Oyunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz.

TRANSFER PLANI

Aramıza sol stoper katılacak. İki oyuncu daha transfer planımız içinde var. Bununla ilgili başkana teşekkür ediyoruz. Çok yoğun çalışıyor. Transferde iyi ve dengeli gittik. Şampiyonluk senesindeki gibi heyecanım çok yüksek. Umarım transferlerde gerçekleştiği zaman bu arayı da kazanmayla devam edersek karşılığını alacağız diye düşünüyoruz.

"OZAN TUFAN'LA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Ozan Tufan ile seneler önce de beraber olmak istemiştim ancak kısmet bugüneymiş. Bir teknik adamın elini son derece rahatlatan bir oyuncu. Birçok mevkide oynuyor ve iyi çalışıyor. Geldiği günden beri antrenman kaçırmadı. Onunla olmaktan çok mutluyuz. Onun oynamak istemediği mevkiler var ama onu orada kısa tutup başka yerlere de çekebiliyoruz zaman zaman."

Ozan Tufan'ın açıklamaları ise şöyle:

"İlk turdaki galibiyetler bizim için önemliydi. Futbolda galibiyet serisini sürdürmek çok önemli. Yarın zor bir maç olacak. Hafta içinde hocamızın bize verdiği direktiflerle iyi çalıştık. Sahada bunları doğru şekilde yansıtırsak avantajı elimize alabileceğimizi düşünüyorum. O gücümüz ve potansiyelimiz var. Çok güzel ekibimiz var.

"UMARIM ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRABİLİRİZ"

Öncelikle yıllardır milli takımla beraber oynadığım takım arkadaşlarımla birlikte aynı kulüpte beraber oynamak terletmek güzel bir his. Adaptasyon adına sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Burada önemli olan şehrin, taraftarın ve takım arkadaşlarımın birbirimize güveni olduğu sürece bizim yapamayacağımız şey yok. Bütün şampiyonlukların iyi bir arkadaşlıktan geldiğini görüyoruz. Bu senenin gayet olumlu geçeceğini düşünüyorum.



İlk maçımda kendimi hazırlık maçlarına göre daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Yolumuz uzun, önümüz açık. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Umarım şampiyonlukla taçlandırabiliriz."