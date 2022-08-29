NTV.COM.TR’ye geri dön

Abdullah Avcı: Oyundan memnun değiliz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'la 0-0 berabere kaldıkları mücadele için, "Bir derbiye yakışan büyük takıma yakışan bir maç değildi. Dalgalı bir oyun. Oyundan memnun değiliz" yorumunda bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 01:24

Abdullah Avcı: Oyundan memnun değiliz

İlişkili Haberler

Okan Buruk: Galibiyete yakın taraftık

Okan Buruk: Galibiyete yakın taraftık

SON DAKİKA: Dev maçta kazanan yok (Trabzonspor-Galatasaray maç sonucu)

SON DAKİKA: Dev maçta kazanan yok (Trabzonspor-Galatasaray maç sonucu)

Spor Toto 'in 4. haftasında sahasında ile golsüz berabere kalan 'un teknik direktörü , oyundan memnun olmadığını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi bir derbi maçı olmadı. Basit top kayıpları bizim adımıza daha fazlaydı. Bir derbiye yakışan büyük takıma yakışan bir maç değildi. Rakibin bize göre 2 tane net pozisyonu vardı. Kalecimiz Taha bu pozisyonları kurtardı. Dalgalı bir oyun. Oyundan memnun değiliz." dedi.

"İLK 11'DE YAZACAĞIMIZ 5 KİŞİ YOKTU"

Kendi saha ve seyircileri önünde kazanmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini anlatan Avcı, "Takımda ilk 11'de yazacağımız 5 kişi takımda yoktu. Oyun organizasyonu ile ayakta kalmaya çalıştık. Dengeli pozisyonlar vardı, rakibin pozisyonları daha netti. 24 günde 6 ciddi müsabaka oynadık. 4 maç 7 puan yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

"SAKATLIKLARDAN DOLAYI ROTASYON YAPMA ŞANSIM YOK"

Avcı, rekabette kadro kalitesini güçlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "3 kulvarda yarışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar zorladık ama Avrupa Ligi devam ediyor. Sakatlıklardan dolayı rotasyon yapma şansım yok. Başkanımız ve Ertuğrul bey bu konuda gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...