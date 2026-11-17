Galatasaray 'daki görevlerinden 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla istifa eden Abdullah Kavukcu, ayrılık sürecine ve kamuoyuna yansıyan değerlendirmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Kavukcu, “23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından üstlendiğim Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ve başkan vekili sıfatıyla görev yaptığım Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinden, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. Ayrılığıma ilişkin kamuoyuna yansıtılan eksik ve gerçeği çarpıtan değerlendirmeler nedeniyle, yaşananlara açıklık getirme gereği doğmuştur." diye konuştu.

“GÖREVLERİMDEN AYRILARAK BUNUN BEDELİNİ ÖDÜYORUM”

27 Ekim'de bir yönetim kurulu üyesiyle aralarında üzücü bir olay yaşandığını belirten ve bunun bedelini görevlerinden ayrılarak ödediğini kaydeden Kavukcu, olayın öncesinde yaşananlara da dikkat çekerek şöyle devam etti:

"27 Ekim 2026 tarihinde, yönetim kurulu toplantısının ardından bir yönetim kurulu üyesiyle aramızda üzücü bir olay yaşanmıştır. Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki sergilediğim hatalı davranışın sorumluluğunu üstleniyorum. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyuyor, Galatasaray'a karşı taşıdığım sorumluluğun gereği olarak, makam ve unvan gözetmeksizin görevlerimden ayrılarak bunun bedelini ödüyorum. Bununla birlikte, kamuoyunun olayın öncesinde yaşananları da bilmesi gerektiğine inanıyorum. Uzun süredir maruz kaldığım sistematik baskı, şahsımı hedef alan incitici sözler ve tekrarlanan ağır tahrikler, bu noktaya gelinmesinde etkili olmuştur. Bunları dile getirmemin amacı hatalı davranışıma mazeret üretmek değil, sürecin bütün yönleriyle ve hakkaniyetle değerlendirilmesini sağlamaktır. Galatasaray'ın başarısı için büyük bir istek ve özveriyle çalışırken, dost ve mesai arkadaşı bildiğim bazı kişilerin tutumları nedeniyle ciddi hayal kırıklıkları yaşadım. Birlikte çalışma iradesini zedeleyen, güveni aşındıran ve kişisel hesapları ortak sorumluluklarımızın önüne geçiren bu anlayışın Galatasaray değerleriyle bağdaşmadığına inanıyorum."