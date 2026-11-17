Abdullah Kavukcu: Galatasaray, kişilerin hırslarından çok daha büyüktür
17.11.2026 02:16
Abdullah Kavukcu, istifaların ardından açıklamalarda bulundu.
Eski Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulüpte menfaatlerini kişisel hesaplarının önüne koyamayan herkesin bu camiaya karşı sorumluluğu olduğunu söyledi.
Galatasaray'daki görevlerinden 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla istifa eden Abdullah Kavukcu, ayrılık sürecine ve kamuoyuna yansıyan değerlendirmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Kavukcu, “23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından üstlendiğim Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ve başkan vekili sıfatıyla görev yaptığım Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinden, 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. Ayrılığıma ilişkin kamuoyuna yansıtılan eksik ve gerçeği çarpıtan değerlendirmeler nedeniyle, yaşananlara açıklık getirme gereği doğmuştur." diye konuştu.
“GÖREVLERİMDEN AYRILARAK BUNUN BEDELİNİ ÖDÜYORUM”
27 Ekim'de bir yönetim kurulu üyesiyle aralarında üzücü bir olay yaşandığını belirten ve bunun bedelini görevlerinden ayrılarak ödediğini kaydeden Kavukcu, olayın öncesinde yaşananlara da dikkat çekerek şöyle devam etti:
"27 Ekim 2026 tarihinde, yönetim kurulu toplantısının ardından bir yönetim kurulu üyesiyle aramızda üzücü bir olay yaşanmıştır. Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki sergilediğim hatalı davranışın sorumluluğunu üstleniyorum. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyuyor, Galatasaray'a karşı taşıdığım sorumluluğun gereği olarak, makam ve unvan gözetmeksizin görevlerimden ayrılarak bunun bedelini ödüyorum. Bununla birlikte, kamuoyunun olayın öncesinde yaşananları da bilmesi gerektiğine inanıyorum. Uzun süredir maruz kaldığım sistematik baskı, şahsımı hedef alan incitici sözler ve tekrarlanan ağır tahrikler, bu noktaya gelinmesinde etkili olmuştur. Bunları dile getirmemin amacı hatalı davranışıma mazeret üretmek değil, sürecin bütün yönleriyle ve hakkaniyetle değerlendirilmesini sağlamaktır. Galatasaray'ın başarısı için büyük bir istek ve özveriyle çalışırken, dost ve mesai arkadaşı bildiğim bazı kişilerin tutumları nedeniyle ciddi hayal kırıklıkları yaşadım. Birlikte çalışma iradesini zedeleyen, güveni aşındıran ve kişisel hesapları ortak sorumluluklarımızın önüne geçiren bu anlayışın Galatasaray değerleriyle bağdaşmadığına inanıyorum."
Galatasaray'da yaşanan Metin Öztürk-Abdullah Kavukçu kavgası iki ismin istifası ile sonuçlanmıştı.
“BAŞARI ORTAKSA SORUMLULUK DA ORTAKTIR”
Bir kişinin hatasını kabul etmesinin başkalarının sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Kavukcu, şunları kaydetti:
"Bir kişinin hatasını kabul etmesi ve bedelini ödemesi, başkalarının sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Başarı ortaksa sorumluluk da ortaktır. Galatasaray'da iyi olan ne varsa birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla, hocamızla, futbolcularımızla ve büyük camiamızla başardık. Ancak işler ters gittiğinde bütün faturanın tek bir kişiye kesilmesini de kabul etmiyorum. Ben kendi hatamın sorumluluğunu alıyorum. Peki, Galatasaray'ın değerleriyle bağdaşmayan davranışlarda bulunanlar, ortak çalışma kültürünü zedeleyenler ve yaşananlara zemin hazırlayanlar kendi sorumluluklarıyla ne zaman yüzleşecek?"
"BAŞIM DİK, VİCDANIM RAHAT"
Görev yaptığı 2,5 yıllık dönemde başının dik ve vicdanının rahat olduğunu söyleyen Kavukcu, "Bugün ayrılırken takımımızın lider konumda olması ve yeni başarılara doğru ilerlemesi sportif ve ekonomik alanlarda aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıdığımızın göstergesi ve benim için ayrıca bir gurur vesilesidir. Galatasaray'ın yalnızca bu sene değil her sene daha da üzerine koyarak nice şampiyonluklar kazanacağına olan inancım tamdır.” dedi.
“SORUN YALNIZCA KİŞİLERDE Mİ, YOKSA BU SORUNLARI SÜREKLİ ÜRETEN BİR ANLAYIŞTA MI?”
Galatasaray'da benzer sorunların tekrarlanmasına dikkat çeken Kavukcu, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Galatasaray'da sürekli isimler değişiyor, insanlar görevlerinden ayrılıyor ama benzer sorunlar tekrar tekrar yaşanıyorsa artık dönüp aynı soruyu sormak gerekiyor: Neden? Neden her seferinde bir kişi bütün faturayı öderken, bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan anlayış ve davranışlar varlığını sürdürüyor? Sorun yalnızca kişilerde mi, yoksa bu sorunları sürekli üreten bir anlayışta mı? Galatasaray'ın değerlerine yakışmayan davranışlar sergileyenler kim olduğuna ve hangi makamda bulunduğuna bakılmaksızın sorgulanmalıdır. Ben gidiyorum. Ancak benim gidişimle birlikte bu sorunlar da ortadan kalkmayacaksa, asıl yüzleşilmesi gereken mesele tam olarak budur. Galatasaray'ın menfaatlerini kişisel hesaplarının önüne koyamayan, kulübün değerlerini kendi hırslarına alet eden ve ortak çalışma kültürünü zedeleyen herkesin bu camiaya karşı sorumluluğu vardır."
Metin Öztürk-Abdullah Kavukçu kavgasında barıştırma çabaları sonuç vermeyince istifalar işleme konuldu.
“YAŞANANLAR YARINA KALABİLİR; ANCAK KİMSENİN YANINA KALMAZ”
Süreç boyunca tahriklere sessiz kalanların bugün etik değerler adına hüküm vermesinin samimiyetini sorguladığını belirten Kavukcu, “Yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen, şahsi menfaatlerini Galatasaray'ın menfaatlerinin önüne koyanların tutumlarını da camiamızın takdirine bırakıyorum. Süreç boyunca tahrik ve yıpratmalara sessiz kalanların, bugün kurumsal gelenek ve etik değerler adına hüküm vermesinin samimiyetini sorguluyorum. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum. Yaşananlar yarına kalabilir; ancak kimsenin yanına kalmaz. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için geldim. Bu görevi hiçbir zaman bir makam, unvan veya kişisel kazanım olarak görmedim. İki şampiyonluk, sportif başarı ve ekonomik anlamda çok daha güçlü bir kulüp tablosuyla ayrılıyorum. Kendi hatamın sorumluluğunu alıyor ve bedelini ödüyorum. Benden sonra görevi devralacak arkadaşlarımın da bu başarıları sürdürmesi, Galatasaray'ı daha ileriye taşıması en büyük temennimdir” diye konuştu.
“GALATASARAY, KİŞİLERİN HIRSLARINDAN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR”
Aslolanın Galatasaray olduğunu vurgulayan Kavukcu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Çünkü aslolan Galatasaray'dır. Makamlar ve görevler geçicidir. Kişiler gelir, kişiler gider. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Tüm bu süreci ilmek ilmek örüp, kişisel zafer kazandığını düşünenlere kendi cümleleriyle bir hatırlatmada bulunmak isterim ki; 'Galatasaray, kişilerin hırslarından çok daha büyüktür.”