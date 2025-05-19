Abdullah Kavukcu: Victor Osimhen için bütçe hazır

Abdullah Kavukcu, kulüp üyeleri için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Galatasaray'ın dünyada bir marka olduğunu belirten Kavukcu, "Ben de bir taraftarım, ben de Osimhen diyorum. Osimhen, bugünkü mevzu değil. Osimhen'e ocak ayında da çok ciddi teklif geldi. Ocak ayında biz, başkanımla konuştuk. 'Biz senin bonservisini alabilecek bütçeleri sene sonuna organize edeceğiz. Sen yeter ki bizde kal.' dedim ve biz bu bütçeleri hazır ettik. Buna hazırız. Osimhen de bunu biliyor. Osimhen'in bize evet demesiyle beraber hemen start vereceğimizi biliyor." ifadelerini kullandı.



Her futbolcunun transfer olmak istediği bir kulüp haline geldiklerini belirten Abdullah Kavukcu, şunları kaydetti:



"İnsanlar Osimhen için 'Dünyadaki beş kulübe...' diyor. Biz dünyadaki o beş kulüp içinde olmak için çalışıyoruz. O beş kulübün forma satışına bakın, bir de bizim forma satışımıza bakın. Bizim sadece televizyon yayın gelirleriyle ilgili geride kaldığımız bir pozisyon var. Bize çok iyi oyuncular gelmek istiyor. Galatasaray'ın her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için çok iyi bir kadromuzun olması lazım. Şampiyonlar Ligi kadromuzun olması lazım. Bu bilinçteyiz."



Bir basın mensubunun "Türkiye Futbol Federasyonunda yaz aylarında erken seçime gidileceği konuşuluyor. Galatasaray camiası olarak nasıl bir tutum sergileyeceksiniz?" sorusuna Kavukcu, "Başkanımızla bazı konuşmalar olmuştu. O zaman başkanımız gerekli tavrı göstermişti. Bu sadece Galatasaray'ın istemesiyle değil, herkesin istemesiyle olabilecek bir şey. Buna yorum yok." cevabını verdi.



Transferde isim zikretmenin doğru olmadığının altını çizen Kavukcu, "Sane ismini ocak ayında da konuştuk. Bir tek Sane değil, dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız eksik oluyor, kaleci oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var. Çok az zaman kaldı." değerlendirmesinde bulundu.