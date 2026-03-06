Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap. "Bu işi alışkanlık haline getirdi"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi siyah-beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı'nın hakem Ozan Ergün'le ilgili açıklamalarına Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu cevap verdi.



Kavukcu, "Serdal Başkan da üzülerek görüyorum ki bu işi alışkanlık haline getirdi. Her maçımızdan önce hakemle ilgili hakemle ilgili açıklama yapıyorlar. Geçen sene de yaptılar. O zaman etki altında kalıp Frankowski'yi haksız bir şekilde attı. Diliyoruz ki bu atanan genç hakemimiz bu sefer hiçbir baskı altında kalmadan, herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde maçı tamamlamayı başarır." diye konuştu.



Abdullah Kavukcu, takım içinde çok iyi bir atmosfer olduğunu da ifade ederek, "Sakatımız yok. Boey'in dizinde bir ağrı vardı ama o da gün geçtikçe iyi performans tutuyor. Yeni transferlerden herkes çok katkı sağladı" açıklamasında bulundu.



SERDAL ADALI: HAKEM YÖNETİMİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ



Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, mücadeleyi yönetecek hakem Ozan Ergün'le ilgili yaptığı açıklamada, "Ozan Ergün, kariyerinde büyük maç tecrübesi olmayan genç bir hakemimiz. Federasyonun genç hakemlere güvenmesini biz de destekliyoruz, biz de Türk futbolundaki hakem sorununu yeni ve genç hakemlerin çözeceğine inanıyoruz. Her maçı şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş olarak Galatasaray maçındaki hakem yönetiminin de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.