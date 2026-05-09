Abdullah Kiğılı, Fenerbahçe'deki seçimde desteklediği adayı açıkladı
09.05.2026 17:37
Abdullah Kiğılı.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, camiada gerçekleşecek seçim öncesi açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de camia, seçim atmosferine iyiden iyiye giriyor.
Sarı-lacivertlilerde şu ana kadar Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, adaylıklarını açıklayan isimler olmuştu.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan seçim öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Patronlar Dünyası'na konuşan Kiğılı, seçimde Hakan Safi'yi destekleyeceğini duyurdu.
“AZİZ YILDIRIM, BENİMLE KONUŞMUYOR”
Aziz Yıldırım'ın kendisine küstüğünü söyleyen Kiğılı, "Ben, Fenerbahçe aşığıyım. Ali Koç ile de aynı yönetimde dört yıl çalıştık. Geçen yıl eski yönetim kurulu üyelerini iftara çağırdı. Ben de davet aldım ve gittim. Fikirlerimi sordu, söyledim. Daha samimi olmaya başladık. Bu kez Sayın Aziz Yıldırım ile maalesef sıkıntı başladı. Samimi olmamız onu tedirgin etti. Benimle konuşmuyor artık. Allah yolunu açık etsin. Kaybeden ben değilim o. Kaç kişinin yanında Abdullah Kiğılı var?" demişti.
“HAKAN SAFİ'NİN YANINDAYIM”
Seçimdeki tavrını açıklayan Abdullah Kiğılı'nın sözleri ise şu şekilde:
"Ben safımı aldım. Ben, Hakan Safi’nin yanında yer aldım. Çünkü Fenerbahçe’de artık gençlerin yönetimde olması, bizim de onları desteklememiz lazım. Hakan Safi tek başına ve kimseden tek kuruş almadan bu yolda devam edeceğini, kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de sonuna kadar onun yanındayım ve destek vereceğim. Aziz Yıldırım, 20 yıl başkanlık yaptı, yetmez mi? Ben de onun yanında yer aldım, Fenerium’u ben büyüttüm. Kulübe para kazandırdım. Diğer kulüplere de perakendeciliği ben öğrettim. Ama artık genç kuşaklar Fenerbahçe’yi ele almalı.”
Hakan Safi ve Abdullah Kiğılı.