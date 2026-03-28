ABD'yi protesto ettiler, Türkiye'ye geldiler. İran'ın Dünya Kupası muamması
28.03.2026 08:27
İran, ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası maçlarını bu ülke dışında oynamak istiyor
2026 Dünya Kupası'na katılmamayı planlayan İran, buna rağmen hazırlıklarını Türkiye'de sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvayı protesto etmeyi düşünen Asya temsilcisi, Antalya'da 2 de hazırlık maçı yapacak.
Savaşın sürdüğü İran'da A Milli Futbol Takımı Antalya'ya taşındı.
Ortadoğu ülkesi, milli maçlar için liglere verilen arada 2026 Dünya Kupası'nın provalarını yapıyor.
Asya elemelerini geçen İran'ın turnuvaya katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Zira dev organizsayonun ev sahipleri Amerik Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika.
DÜNYA KUPASI KARARI NET DEĞİL
İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, savaş halinde oldukları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'na katılmalarının mümkün görünmediğini açıklamıştı. Futbol federasyonu ise son kararını henüz FIFA'ya iletmedi.
Milli takım da bu süreçte Antalya Belek'te kamp yapıyor.
Ancak hassas dönemde ne teknik direktör Amir Ghalenoei, ne de futbolcular konuyla ilgili açıklama yapıyor.
İran daha önce Ürdün'de oynanması planlanan 2 hazırlık maçını da Antalya'da yapacak.
RAKİPLERİ BELÇİKA, MISIR VE YENİ ZELANDA
Asya temsilcisi 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G Grubu'nda karşılaşacak. Aksi durumda sürecin nasıl ilerleyeceğine FIFA karar verecek.
İran Milli Takımı’nın Antalya kampı kapsamında 31 Mart Salı günü Kosta Rika ile bir hazırlık maçı daha oynayacağı bildirildi.