ABD'yi protesto ettiler, Türkiye'ye geldiler. İran'ın Dünya Kupası muamması

Savaşın sürdüğü İran'da A Milli Futbol Takımı Antalya'ya taşındı.

Ortadoğu ülkesi, milli maçlar için liglere verilen arada 2026 Dünya Kupası'nın provalarını yapıyor.

Asya elemelerini geçen İran'ın turnuvaya katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Zira dev organizsayonun ev sahipleri Amerik Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika.



DÜNYA KUPASI KARARI NET DEĞİL

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, savaş halinde oldukları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'na katılmalarının mümkün görünmediğini açıklamıştı. Futbol federasyonu ise son kararını henüz FIFA'ya iletmedi.

Milli takım da bu süreçte Antalya Belek'te kamp yapıyor.

Ancak hassas dönemde ne teknik direktör Amir Ghalenoei, ne de futbolcular konuyla ilgili açıklama yapıyor.

İran daha önce Ürdün'de oynanması planlanan 2 hazırlık maçını da Antalya'da yapacak.

RAKİPLERİ BELÇİKA, MISIR VE YENİ ZELANDA

Asya temsilcisi 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G Grubu'nda karşılaşacak. Aksi durumda sürecin nasıl ilerleyeceğine FIFA karar verecek.