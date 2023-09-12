ABD yıldızlar karmasıyla 2024 Paris Olimpiyatları'na katılabilir

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Milli Takımı olimpiyatlarda yıldızlar karmasıyla yer alabilir.



Lebron James 2024 Paris Olimpiyatları’nda ABD Milli Takımı’nın kadrosunda yer almak istiyor.



The Athletic'te yer alan habere göre; LeBron’un Kevin Durant, Jayson Tatum, Steph Curry, Anthony Davis ve Draymond Green gibi yıldızları da ikna ettiği öne sürüldü.



Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Kupası’nda 4. olarak başarısız bir turnuvayı geride bırakmıştı.



Paris'de düzenlenecek Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz'da başlayacak.

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