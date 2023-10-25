Aboubakar, Oktay Derelioğlu'nun 25 yıllık rekorunun peşinde

DERELİOĞLU AVRUPA'DAKİ SON GOLÜNÜ 5 KASIM 1998'DE ATTI



Derelioğlu, 1994-1995 sezonunda 2; 1996-1997, 1997-1998 ve 1998-1999 sezonlarında 4'er golle Beşiktaş forması altında Avrupa kupalarında en çok gole sahip olan oyuncu rekorunu ele geçirdi.

Siyah-beyazlı eski futbolcu, Beşiktaş forması altında Avrupa'daki ilk gol sevincini 1994-1995 sezonunda o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonda Helsinki ağlarına attığı gollerle yaşadı.



Oktay giydi ve oynadığı her sezonda ise 4'er kez meşin yuvarlağı rakip filelerle buluşturdu.



Eski golcü, 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası'nda Molenbeek, Dinamo Minsk ve iki Valencia maçında gol atarken, 1997-1998 sezonunda ise Paris Saint Germain (2) ve iki Göteborg karşılaşmasının golcüsü oldu.

Siyah-beyazlı takımla Avrupa'da son kez 1998-1999 sezonunda boy gösteren Derelioğlu, Spartak Trnava maçlarında birer, Valerenga karşısında 2 kez fileleri havalandırdı.



Derelioğlu, siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki son golünü ise 5 Kasım 1998'de Valerenga'ya karşı buldu.



REKORU BİR BAŞKA NORVEÇ TAKIMI KARŞISINDA KIRMAYA ÇALIŞACAK



Siyah-beyazlı ekipte birçok farklı isim Avrupa kupalarında gol atarken Derelioğlu'nun 25 yıllık bu rekorunu yakalama veya kırma başarısı gösterememişti.



Derelioğlu, Beşiktaş'ın 5 Kasım 1998'de Norveç'in Valerenga ile yaptığı karşılaşmada attığı gollerle siyah-beyazlı formayla toplam gol sayısını 14'e çıkarmıştı.



Bu sezon Avrupa kupalarında başarılı bir performans sergileyen Aboubakar, yarınki Bodo/Glimt maçında goller bulması halinde bir başka Norveç ekibi karşısında Derelioğlu'nun rekorunu kıracak.



BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ EN GOLCÜ YABANCISI



Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarında oynadığı 6 maçta 5 gol atan Kamerunlu golcü, Club Brugge ile oynanan karşılaşmada rakip fileleri havalandıramasa da Lugano karşısında iki kez gol sevinci yaşayarak bir başka rekorun sahibi oldu ve Beşiktaş adına Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını yakaladı.



CENK TOSUN DA AYNI BAŞARININ PEŞİNDE



Siyah-beyazlı ekipte, Derelioğlu'nun rekorunu kırmak için forma bekleyecek bir başka isim ise Cenk Tosun olacak.



Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 12 golü bulunan Cenk Tosun, yarınki maçta forma giymesi ve gol ya da goller atması halinde Derelioğlu'nu geçme başarısı gösterecek.



Bu arada siyah-beyazlı formayla Ricardo Quaresma ile Bobo'nun 12'şer golü bulunuyor.

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