Aboubakar, Samsunspor maçına yetişmek istiyor

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt mücadelesinin ardından sakatlanan Vincent Aboubakar düz koşulara başladı.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından "Bilerek Oynamıyor" iddialarına cevap vermeyen Kamerunlu santrfor, Samsunspor maçına hedef koydu.

RIZA ÇALIMBAY'DAN İSTEK

Sabah'ın haberine göre, son 4 karşılaşmada görev alamayan Aboubakar, Rıza Çalımbay tarafından tartışmalardan uzak durması istenildi.

31 yaşındaki forvet Burak Yılmaz'ın demeçleriyle ilgili açıklama yapmazken, cevabını sahada vereceği kaydedildi.

Mili Takımı'na da gitmeyen Aboubakar'ın düz koşulara başladığı ve Samsunspor deplasmanına kadar hazır hale gelmeyi amaçladığı aktarıldı.

"SANA HEMEN İHTİYACIM VAR"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Aboubakar ile bire bir görüşme yaptığı aktarıldı.

Kendisine ihtiyacı olduğunu ve tam olarak hazır hale gelip takıma katkı vermesini beklediğini ileten deneyimli hocanın, Aboubakar'dan mental olarak tartışmalardan uzak durmasını ve tamamen sahaya odaklanmasını istediği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'IN YÜZDE 29'U

Beşiktaş, Aboubakar'ın yokluğunda 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.

Siyah-beyazlı formayla 101 maça çıkan Aboubakar 59 gol atarak Beşiktaş tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.

Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ın bu sezon kaydettiği gollerin yüzde 29'unu tek başına attı.