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Aboubakar'dan röveşata golü: Hatay son dakikada 1 puanı kaptı

Hatayspor'un Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı mücadelede oyuna sonradan dahil olan Vincent Aboubakar, 90. dakikada kaydettiği röveşata golüyle kırmızı-beyazlılara 1 puanı getirdi.

Aboubakar'dan röveşata golü: Hatay son dakikada 1 puanı kaptı

Trendyol 'in 13. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. 

Yeşil-beyazlılar Jevtovic'in 17. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Hatayspor'da ise Vincent Aboubakar 90. dakikada kaydettiği röveşata golüyle maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 15 puanla 12. sırada yer alırken, Hatayspor ise 7 puanla 18. sırada yer aldı. 

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