Aboubakar'dan röveşata golü: Hatay son dakikada 1 puanı kaptı
Hatayspor'un Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı mücadelede oyuna sonradan dahil olan Vincent Aboubakar, 90. dakikada kaydettiği röveşata golüyle kırmızı-beyazlılara 1 puanı getirdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Yeşil-beyazlılar Jevtovic'in 17. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Hatayspor'da ise Vincent Aboubakar 90. dakikada kaydettiği röveşata golüyle maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor 15 puanla 12. sırada yer alırken, Hatayspor ise 7 puanla 18. sırada yer aldı.
🔴⚪ Vincent Aboubakar, 90. dakikada röveşata ile Atakaş Hatayspor'a beraberliği getirdi! #KNYvHTY #beINSPORTS pic.twitter.com/mQw2buaaZA— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 24, 2024
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