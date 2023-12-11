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Aboubakar'ın derbide yedek başlama sebebi belli oldu

Beşiktaş'ta bu sezon beklentileri karşılayamayan Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe derbisinde performans düşüklüğü sebebiyle yedek başladığı belirtildi. Öte yandan Kamerunlu forvetin motivasyon kaybı yaşadığı da kaydedildi.

Aboubakar'ın derbide yedek başlama sebebi belli oldu

'ta Vincent Aboubakar, geçen sezona göre düşüş gösteren performansıyla birlikte eleştirilere maruz kaldı.

Son 4 lig müsabakasında gol atamayan Kamerunlu forvet, geçen sezon yarım dönemde 13 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın yarıştan kopması ve Arap Yarımadası'ndan gelen teklifler sebebiyle motivasyon kaybı yaşadığı aktarıldı.

DERBİDE YEDEK BAŞLAMA SEBEBİ

Rıza Çalımbay'ın Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlığı bulunmamasına rağmen Kamerunlu forveti yedek başlatma sebebinin performans düşüklüğü olduğu öne sürüldü. 

Öte yandan Aboubakar'ın Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde satılmasına Beşiktaş yönetiminin de sıcak baktığı kaydedildi.

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