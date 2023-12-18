Aboubakar'ın menajerinden yönetime rest

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta aralarında Vincent Aboubakar'ın da yer aldığı 5 futbolcu, takım içinde uyuşmazlıklara sebep olduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakıldı.

Hürriyet'in haberine göre, bu gelişmelerin ardından Kamerunlu golcü dün sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakırken, menajeri Pini Zahavi siyah-beyazlı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

"YA ÖZÜR DİLERSİNİZ, YA DA OCAK'TA GİDERİZ"

Zahavi Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmesinde "Vincent, Al-Nassr'da servet kazanırken, Beşiktaş'a geldi.

Siz ise saçma gerekçelerle onu kadro dışı bırakarak itibarını zedelediniz. Vincent çok kırıldı, bu şartlarda kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmesi çok zor.

Ya Vincent'ten kamuya açık şekilde özür dilersiniz ya da ocak ayında takımdan ayrılırız. Bu şartlarda Vincent devam etmek istemiyor." diye konuştu.



"BONSERVİSİ GETİRİRSENİZ BİZ DE DEĞERLENDİRİRİZ"

Zahavi ile yapılan görüşmenin ardından Beşiktaşlı yöneticiler "Oyuncunuz tamamen haklı sebeplerden dolayı kadro dışı bırakılmıştır ve bu karar tartışmaya kapalıdır.

Eğer ayrılmak niyetindeseniz şartlar belli. Devre arasında 7 milyon euro bonservis bedeli getirirseniz biz de o zaman değerlendiririz." ifadelerini kullandı.