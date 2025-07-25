Abraham'dan ilk resmi maçında siftah

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu.



Siyah-beyazlıların golü 40. dakikada yeni transfer Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario’dan geldi. İlk resmi maçında taraftarı önünde penaltıdan fileleri havalandıran Abraham, Beşiktaş adına 2025-2026 sezonunun da ilk golünü kaydetmiş oldu.



Tammy, 71. dakikada yerini Joao Mario’ya bıraktı.

ABRAHAM'IN GOLÜ

