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Abraham'dan ilk resmi maçında siftah

Beşiktaş'ta  Tammy Abraham ilk resmi maçında golünü attı.

Abraham'dan ilk resmi maçında siftah

Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlıların golü 40. dakikada yeni transfer Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario’dan geldi. İlk resmi maçında taraftarı önünde penaltıdan fileleri havalandıran Abraham, Beşiktaş adına 2025-2026 sezonunun da ilk golünü kaydetmiş oldu.

Tammy, 71. dakikada yerini Joao Mario’ya bıraktı.

ABRAHAM'IN GOLÜ

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