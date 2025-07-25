Abraham'dan ilk resmi maçında siftah
Beşiktaş'ta Tammy Abraham ilk resmi maçında golünü attı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, evinde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlıların golü 40. dakikada yeni transfer Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario’dan geldi. İlk resmi maçında taraftarı önünde penaltıdan fileleri havalandıran Abraham, Beşiktaş adına 2025-2026 sezonunun da ilk golünü kaydetmiş oldu.
Tammy, 71. dakikada yerini Joao Mario’ya bıraktı.
ABRAHAM'IN GOLÜ
🏴 Tammy Abraham'ın Beşiktaş formasıyla ilk golü! ⚽️ #UEL pic.twitter.com/sRuPASeg9x— HT Spor (@HTSpor) July 24, 2025
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