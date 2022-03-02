Abramovich, Chelsea Kulübünü satmaya karar verdiğini açıkladı

Chelsea resmi sitesinden paylaşılan açıklamada Roman Abramovich; kulübün, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve tüm partnerlerin iyiliği adına kulübü satma kararı aldığını açıkladı.



Kulüp satışının hızlı bir şey olmadığının altını çizen Abramovich, Chelsea'deki serüveninin hiçbir zaman para için olmadığını belirtti. Ayrıca, Ukrayna'daki savaştan zarar görenlere yardım amacıyla bir yardım fonu açacaklarını ve bu satıştan edilen net gelirle oraya bağış yapacaklarını açıkladı.



İngiltere'nin en yüksek profilli oligarklarından biri olan Abramovich, Chelsea'yi 2003'te satın almıştı. Ukrayna savaşı sonrasında Vladimir Putin'in çok yakını olması dolayısıyla Abramovich artan baskının ortasında kulübün satışı için teklifler alacak.



Abramovich sözlerini bir gün Stamford Bridge'e son kez çıkıp herkese veda edebilmek olduğunu söyleyerek tamamladı.