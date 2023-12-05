NTV.COM.TR’ye geri dön

Achille Polonara kanseri yendi, parkelere döndü

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes forması da giyen İtalyan basketbolcu Achille Polonara kanseri yendi. Tedavisinin ardından parkelere dönen oyuncu ilk maçında rakip takımın potasına 5 sayı bıraktı.

Achille Polonara kanseri yendi, parkelere döndü

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Sezon başında İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya transfer olan Polonara'nın ekim ayında yapılan muayenesinde testislerinde tümör tespit edilmişti.

Yaklaşık 4 haftalık süre boyunca kemoterapi gören, 2 aylık aranın ardından sağlık bir şekilde parkelere döndü.

Bologna formasıyla İtalya Ligi'nde oynanan maçta 8 dakika süre alan Polonara, karşılaşmayı 5 sayıyla tamamladı.

Polonara, maç sonunda yaptığı açıklamada kendisini çok iyi hissetiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

İtalyan basketbolcu, 2021-22 sezonunda Beko, 2022-2023 sezonunda ise Anadolu Efes forması giymişti. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;