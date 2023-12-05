Achille Polonara kanseri yendi, parkelere döndü

Sezon başında İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya transfer olan Polonara'nın ekim ayında yapılan muayenesinde testislerinde tümör tespit edilmişti.

Yaklaşık 4 haftalık süre boyunca kemoterapi gören, 2 aylık aranın ardından sağlık bir şekilde parkelere döndü.

Bologna formasıyla İtalya Ligi'nde oynanan maçta 8 dakika süre alan Polonara, karşılaşmayı 5 sayıyla tamamladı.

Polonara, maç sonunda yaptığı açıklamada kendisini çok iyi hissetiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

İtalyan basketbolcu, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe Beko, 2022-2023 sezonunda ise Anadolu Efes forması giymişti.