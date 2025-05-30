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Açıklamalar peş peşe: Fenerbahçe, Dusan Tadic'in ayrılığını duyurdu

Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Dusan Tadic ile yollar resmen ayrıldı.

Açıklamalar peş peşe: Fenerbahçe, Dusan Tadic'in ayrılığını duyurdu

Trendyol 'i ikinci sırada tamamlayan 'de ayrılıklar peş peşe geliyor.

Takım kaptanı Edin Dzeko'nun ayrılığının açıklanmasının ardından bir veda daha resmen duyuruldu.

Sarı - lacivertlilerin ikinci kaptanı Dusan Tadic ile yollar resmen ayrıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için teşekkürler Dusan. Örnek biri oldun ve sonsuz saygıyla ayrılıyorsun." ifadeleri yer aldı.

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