Acun Ilıcalı: 7 haftada 7 penaltı verilmedi, bu nasıl bir lig nasıl bir dünya?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, "Basın toplantısında konuşacağım her şey somut. 'Futbol tam olarak adaletin uygulandığı bir spor mu?' diye bir soruyla başlıyorum. Her şeyi net şekilde ortaya koyacağım, cevap verecekler bu somut üzerinden yanıt versin. Kimse laf kalabalıklığı yapmasın." diyerek sözlerine başladı.

"GALATASARAY'A BU SENE GÖSTERİLMEYEN SARI KART SAYISI 14"



Ilıcalı, "İki sene önce Fenerbahçe'nin iyi başladığı bir dönemde, Galatasaray maçı sonrası bir yönetici 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Özür diledi, hakkını veriyorum. Bu somut üzerine Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Sonra Galatasaray cephesinden 'Bu konuları neden geriyorsunuz, hepimiz kardeşiz' dediler. Sezon bitti. Geçen sezona geldik. Derbi sonrasında haksız yere oyuncumuz atılmış. 10 kişi kaldığımızda sevinen bir Galatasaraylı futbolcu var. Orada sevinen Torreira'nın havaya kalkan yumrukları Türk futboluna kalkan yumruklar. Bu sezon başlıyor, bütün hakem yorumcularının ortak verdiği karara göre Galatasaray'a bu sene gösterilmeyen sarı kart sayısı 14. Varsa itirazı olan 13 desin, 12 diyemezler zaten. Fenerbahçe'de bu rakam 1, Beşiktaş'ta 1. Bir futbolcu sarı kart gördükten sonra o topa aynı şekilde girebilir mi?" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BİR LİG, BU NASIL BİR DÜNYA?"



Fenerbahçe'nin bu sezon verilmeyen penaltı sayısının 6 olduğunu ifade eden Ilıcalı konu hakkında, "Bu haftada verilmedi, 7 haftada 7 penaltı. Bu nasıl bir lig, bu nasıl bir dünya? Kasımpaşa maçının hakemini görünce biz bir şeyler olacağını anladık. Trabzon'daki o maçın hakemi... Biz oyunculara 'gol, penaltı falan olur siz 3-4 tane atın' dedik." şeklinde konuştu.

"BU YAŞADIKLARIMIZIN ADI REZALET"



"Bu yaşadıklarımızın adı rezalet." diyen Ilıcalı, "Bu oynanan futbol değil, kuralların dışına çıkıldı artık. Kurallar uygulanmıyor nedense Fenerbahçe'ye karşı. Okan Buruk maçta hakeme 'Bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin' diyor. Mourinho protestosunu gösterdi bütün dünyada haber olduk. Federasyonumuza bugün ziyarette bulunduk, olayları belgelerle sunduk. Bu federasyon haydi saldıralım federasyonu değil. Onlar adalet istiyor, biz adalet istiyoruz. Ortada aklın almadığı bir durum var ama fedarasyon diyor ki 'Buna izin vermeyeceğiz, adaleti getireceğiz.' Biz onlarda bu krediyi vermek zorundayız. Federasyonun bu yapıyı yıkacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

"YABANCI FUTBOLCU GELİYORSA, HAKEMDE GELİR"



Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli hakem şartı olduğunu düşünmüyorum. Federasyon başkanımız sorunun derinine iner, olmuyorsa yabanca hakem getirilir. Yabancı futbolcu geliyorsa, hakemde gelir. Federasyon yeni, onlara karşı agresif olmayacağız. Hayretler içinde bir başkan gördüm karşımda. Bize operasyon yapılıyor. Yetkim olsa yarın yabancı hakem getiririm.

Hocamız şaşkın. Anlam veremiyor. Yan hakemin bayrak kaldırmasına verdiği tepkiyi biliyorsunuz. Komut raporlar, somut göstergeler var. Hocamıza güveniyoruz. Kariyeri, kupaları belli. Onunla beraber şampiyonluğa yürüyeceğiz."

