Acun Ilıcalı açıklamıştı, Fenerbahçe yeniden devrede: Tuta için harekat başladı
Fenerbahçe, daha önce gündemine aldığı Tuta için yeniden devreye girdi.
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Tuta için Brezilya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
UOL'ün haberine göre Fenerbahçe, daha önce de ilgilendiği savunma oyuncusu için yeniden devreye girdi.
Haberin devamında İngiltere'den Crystal Palace ve İspanya'dan Real Betis'in de Tuta'yı isteyen kulüpler arasında yer aldığı ifade edildi.
Betis'in teklifinin Frankfurt'un beklentisinin altında olduğu belirtilirken, Alman ekibinin de sözleşme yenilemek için ısrarcı olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin Tuta'yı kadroya katmak istediği yazılırken, oyuncunun sözleşmesinin Haziran 2026'da sona ereceği ve 25 yaşındaki futbolcunun ocak ayında istediği kulüple ön sözleşme imzalayabileceği vurgulandı.
ILICALI: "EŞİ DOĞUM YAPINCA GELMEK İSTEMEDİ"
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Brezilyalı stoper için "Stoper transferi için Tuta ile görüştük. Eşi yeni doğum yapmıştı. O yüzden gelmek istemedi. Ancak alternatifler vardı. Skriniar ilk sıradaydı, Carlos ve Tuta vardı. Tuta'da sorun olunca Carlos'u aldık." ifadelerini kullamıştı.
Piyasa değeri 15 milyon euro olan savunma oyuncusu, bu sezon 44 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.
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