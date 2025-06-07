Acun Ilıcalı açıklamıştı, Fenerbahçe yeniden devrede: Tuta için harekat başladı

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Tuta için Brezilya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.



UOL'ün haberine göre Fenerbahçe, daha önce de ilgilendiği savunma oyuncusu için yeniden devreye girdi.



Haberin devamında İngiltere'den Crystal Palace ve İspanya'dan Real Betis'in de Tuta'yı isteyen kulüpler arasında yer aldığı ifade edildi.



Betis'in teklifinin Frankfurt'un beklentisinin altında olduğu belirtilirken, Alman ekibinin de sözleşme yenilemek için ısrarcı olduğu belirtildi.

