Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki görevini bıraktı mı?

Fenerbahçe'de alınan sonuçların ve kaçan şampiyonluğun ardından yönetim istifaya davet edilmişti.

Başkan Ali Koç istifa etmeyeceğini söyleyerek, eylül ayında seçimli kongre yapılacağını açıklamıştı.

Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın 4-2'lik Hatayspor maçının ardından görevinden ayrıldığı öne sürüldü.

"HİÇ BİR SIKINTI YOK"



Ekol TV'ye konuşan ve iddiaları yalanlayan Ilıcalı, "Böyle bir sey yok. Hiç bir sıkıntı yok. Ne diyebilirim ki, yalan" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olacaklarını duyurmuştu.

