Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye 85 dakika dayanabilmek önemli bir gurur

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ilıcalı, güzel bir maç olduğunu dile getirdi.



Ilıcalı, bir muhabirinin Arda Güler'in golünü hatırlatması üzerine, "Arda Güler bizim geleceğimiz, Türk futbolunun geleceği. Onun attığı her gol bizi mutlu eder. Bugün de gol attığı için çok mutlu oldum." diye konuştu.



Maçın, yakın arkadaşı merhum Alpay Kazan anısına oynandığını anımsatan Ilıcalı, "Zaten maç bizim için manevi olarak çok önemliydi. Rahmetli arkadaşım Alper Kazan adınaydı maç. Benim için manevi değeri büyük olan maçta Arda'nın gol atmış olması benim için güzel bir mutluluk oldu." ifadelerini kullandı.



"ÇOK GÜZEL TRANSFERLER YAPTIK"



Takımının maçtaki performansının sorulması üzerine Ilıcalı, sezonu iki hafta önce açtıklarını ve kadroya yeni dahil edilen 5 oyuncunu maçta görev almadığına dikkati çekti.



Bu açıdan bakıldığında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Ilıcalı, "Göze çarpan futbolcularımız da vardı ama bugün Fenerbahçe tabii ki çok büyük bir takım. Fenerbahçe'ye karşı 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur. Çok güzel transferler yaptık, onlarla biz de İngiltere Championship'te bir yerlere gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Tam bir dostluk maçı yaşandığını, tribünlerde de çok güzel görüntüler olduğunu belirten Ilıcalı, takımı desteklemek için İngiltere'den gelen taraftarlara teşekkür etti.



En büyük teşekkürü Sakarya seyircisine ettiğini kaydeden Ilıcalı, "İyi ki bu maçı burada yapmışız. Ali başkan da aynı şeyi söyledi. Çok mutluyuz." diye konuştu.

