Acun Ilıcalı ile Ceferin buluştu, forma hediye etti
19.10.2026 13:15
Acun Ilıcalı, Hull City ve Maribor kulüplerinin sahibi.
Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Ilıcalı, Ceferin'e Maribor forması hediye etti.
Hull City ve Maribor kulüplerinin sahibi Acun Ilıcalı , UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.
Ilıcalı, Slovenya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Maribor-Celje karşılaşmasında UEFA Başkanı Ceferin'i ağırladı.
FORMA HEDİYE ETTİ
Ilıcalı ile Ceferin, mücadelenin ardından yemek yedi. Acun Ilıcalı, Aleksander Ceferin'e Maribor forması hediye etti.
Maribor, 12 haftası geride kalan ligde 24 puanla lider durumda bulunuyor.
Ceferin'e Maribor forması hediye edildi.