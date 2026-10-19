Acun Ilıcalı ile Ceferin buluştu, forma hediye etti

Hull City ve Maribor kulüplerinin sahibi Acun Ilıcalı , UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.



Ilıcalı, Slovenya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Maribor-Celje karşılaşmasında UEFA Başkanı Ceferin'i ağırladı.

FORMA HEDİYE ETTİ



Ilıcalı ile Ceferin, mücadelenin ardından yemek yedi. Acun Ilıcalı , Aleksander Ceferin'e Maribor forması hediye etti.



Maribor, 12 haftası geride kalan ligde 24 puanla lider durumda bulunuyor.