Acun Ilıcalı, şoke eden karar sonrası harekete geçti: Hull City itiraz edecek

İngiltere Championship ekibi Hull City, finansal nedenlerden dolayı büyük bir problemle karşı karşıya kaldı.



Telegraph'ın haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından üç dönem transfer yasağıyla baş başa bırakıldı.

1 MİLYON STERLİN VE KRİZLER...



Haberin devamında Hull City'e transfer yasağı gelmesinin nedeni olarak 1 milyon sterlinlik gecikmiş ödeme gösterilirken, birçok mali kriz yaşayn kulübe farklı yaptırımların da gelebileceği aktarıldı.



Ayrıca İngiliz basınında çıkan haberlerde Hull City cephesinin transfer yasağına itiraz edeceği kaydedildi.