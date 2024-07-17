Acun Ilıcalı transferde müjdeyi verdi: "Gelirse sürpriz olmaz"

Fenerbahçe'nin yarın hazırlık maçında Hull City ile oynayacağı mücadele öncesinde İngiliz kulübün başkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda Hull City ile Premier Lig'i hedeflediklerini belirten Ilıcalı, kadroya 8 ya da 9 takviye yapacaklarını belirtti.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:



"8-9 TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Hull City için 8-9 transfer yapacağız. Tim Walter'ı transfere boğacağız. Eksiklerimiz var, Fenerbahçe maçı büyük gurur ama asla ölçü değil."

"HULL CITY'YE GELİRSE SÜRPRİZ OLMAZ"

"Bu konularda daha önce garip eleştiler olmuştu. Hull City macerasına bir başarı hikayesi yazmak için çıktım. Fenerbahçe'den kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili transfer olabilir de olmayabilir de. Okay'ı çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum, kesinleşen bir şey yok. Hull City'ye gelirse sürpriz olmaz. West Bromwich Albion'le Tan Kesler'in görüşmesi gerekiyor."