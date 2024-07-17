NTV.COM.TR’ye geri dön

Acun Ilıcalı transferde müjdeyi verdi: "Gelirse sürpriz olmaz"

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, " Fenerbahçe'den kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili transfer olabilir de olmayabilir de. Okay'ı çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum, kesinleşen bir şey yok. Hull City'ye gelirse sürpriz olmaz." diye konuştu.

Acun Ilıcalı transferde müjdeyi verdi: "Gelirse sürpriz olmaz"

'nin yarın hazırlık maçında Hull City ile oynayacağı mücadele öncesinde İngiliz kulübün başkanı açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda Hull City ile Premier Lig'i hedeflediklerini belirten Ilıcalı, kadroya 8 ya da 9 takviye yapacaklarını belirtti.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"8-9 TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Hull City için 8-9 transfer yapacağız. Tim Walter'ı transfere boğacağız. Eksiklerimiz var, Fenerbahçe maçı büyük gurur ama asla ölçü değil."

"HULL CITY'YE GELİRSE SÜRPRİZ OLMAZ"

"Bu konularda daha önce garip eleştiler olmuştu. Hull City macerasına bir başarı hikayesi yazmak için çıktım. Fenerbahçe'den kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili transfer olabilir de olmayabilir de. Okay'ı çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum, kesinleşen bir şey yok. Hull City'ye gelirse sürpriz olmaz. West Bromwich Albion'le Tan Kesler'in görüşmesi gerekiyor."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...