Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu'na görev: Hull City'nin başına geçiyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, İngiltere Championship ekibi Hull City'de İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'ten beri takımı çalıştıran Selles'in görevine son verildiği belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Takımın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir.

Şu sıralar Antalyaspor'un başında olan Belözoğlu, boşta olan teknik direktörlük koltuğunun en büyük adayı olarak gösterildi.

44 yaşındaki Belözoğlu Antalya'da çıktığı 17 maçta 1.29'luk başarı ortalaması elde etmişti.

AVERAJLA KÜMEDE KALDILAR



Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.



LİSTEDE 6 TEKNİK ADAM DAHA VAR



Hull City'nin listesindeki diğer teknik direktör adayları:



Miron Muslic

Gary O'Neil

Alex Neil

Dean Smith

Rod Edwards

Marti Cifuentes