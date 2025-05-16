Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu'na görev: Hull City'nin başına geçiyor
Emre Belözoğlu yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın Championship'teki takımı Hull City'yi çalıştırmak için en güçlü aday olarak belirlendi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, İngiltere Championship ekibi Hull City'de İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'ten beri takımı çalıştıran Selles'in görevine son verildiği belirtildi.
Bu gelişmelerin ardından Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Takımın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir.
Şu sıralar Antalyaspor'un başında olan Belözoğlu, boşta olan teknik direktörlük koltuğunun en büyük adayı olarak gösterildi.
44 yaşındaki Belözoğlu Antalya'da çıktığı 17 maçta 1.29'luk başarı ortalaması elde etmişti.
AVERAJLA KÜMEDE KALDILAR
Hull City, son haftada Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmıştı.
LİSTEDE 6 TEKNİK ADAM DAHA VAR
Hull City'nin listesindeki diğer teknik direktör adayları:
Miron Muslic
Gary O'Neil
Alex Neil
Dean Smith
Rod Edwards
Marti Cifuentes
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