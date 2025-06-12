Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'ın eski hocasına görev

Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın yüzde 74'lük hissesini elinde bulundurduğu Slovenya Ligi takımlarından Maribor ile sözleşme imzaladı.



Slovenya temsilcisinden yapılan açıklamada, takımın başına 35 yaşındaki Tanrıvermiş'in getirildiği belirtildi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI



Maribor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Tuğberk Tanrıvermiş, kulüp sosyal medyasına yaptığı açıklamada, "Taraftarlara, benim liderliğim altında takımın tüm çabasını sıkı çalışmaya harcayacağına söz verebilirim. Kupalar kazanmak ve hücum oyunumuzla tanınmak için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

2024-2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Slovenya temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nde eleme oynayacak.