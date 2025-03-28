Acun Ilıcalı'dan maç sonu yabancı hakem sözleri: 50 kere açıkladık

Süper Lig’de Bodrum Futbol Kulübü’nü deplasmanda 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası Bodrum İlçe Stadı çıkışında soruları yanıtlayan Ilıcalı, yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmamasını da değerlendirdi.



Ilıcalı, “Çok mutluyuz. Son zamanların en formda takımlarından biriyle oynadık. Bodrumspor son maçlarında gol dahi yemedi. Ligde son haftalara girdikçe düşme hattındaki takımların performansları da arttı. Oyuncularımız maça çok konsantre başladılar. Erken avantaj elde ettik. Çok mutluyum. Yönetici arkadaşlarımızla birlikte galibiyet sevinci yaşadık. Hocamıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz” dedi.



“Çok deplasmana gidiyoruz. Bodrum’da da güzel ağırlandık” diyen Ilıcalı, “Münferit olayları Bodrum camiasına mal etmem. Olur böyle şeyler ancak saygı çok önemli. Başkanımızla ilgili saygısız bazı ifadeler kullanıldı. Biz de gereken tepkiyi gösterdik. Karşı taraftan da özür mesajı geldi. İnsanlara çok hakim olamıyorsunuz. Fevri hareketler olabilir. Ben bu tarz olayların büyümeden engellemesinden yanayım. Yönetim olarak tepki gösterdik ve olay büyümedi” diye konuştu.



"YABANCI HAKEM İSTİYORUZ"



Acun Ilıcalı yabancı hakem talepleriyle ilgili, “Bir kez daha altını çözerek söylüyorum. Yanlışım varsa hatırlatsınlar. Ağustos ortasından beri ‘Yabancı VAR, yabancı hakem’ dedik. Başka hiçbir söylemimiz olmadı. Haftalarca, aylarca bu görüşümüzü hep söyledik. Bir gün başka öbür gün başka konuşmadık. Duruma göre konuşmadık. Yabancı hakem istedik sebebi de adalet istememizdi. Yabancı hakemler hakkında eleştiride bulunmadık. Bugünkü maçta bile hiç alakasız bir penaltı oldu. Penaltı olduğunu asla düşünmüyoruz. VAR’dan geldi be VAR’da yabancıydı. Asla bununla ilgili art niyet mesajı vermiyoruz. Hatadır dedik. Ben söylediğimde anlamayanlar oldu. Bir kez daha söyleyeyim yabancı hakem istememizin sebebi onlar hata yapmayacak değildi. Hatalar eşit dağılsın, bir takım üzerinde yoğunlaşmasın diye istedik. Hakem hata yapmayabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Hakemler de hata yapıyor. Avrupa kupasında da penaltılarımız verilmedi. Gidip de açıklamalar yapmadık" dedi.

"Duruşumuz net, adalet istiyoruz" diyen Ilıcalı, "Yabancı VAR’ı biz istedik deyip yabancı VAR aleyhinde konuşma yapmıyoruz. Her şeye muhalif de değiliz. Kaos çıkaralım diye açıklama da yapmıyoruz. Beşiktaş’ın duruşu belli. Bizim maçtan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor yabancı hakem istedi. Biz altını çizerek söylüyoruz. ‘Fenerbahçe’den açıklama gelmedi’ diyorlar. 50 kere açıkladık 51’inciyi de açıklayalım. Yabancı hakem istiyoruz. Doğrusu bu. Hep yabancı hakem istiyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Değişiklik gören varsa söylesin. Adalet için yabancı hakemin gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasını 100’üncü kez giyen Tadic’i kutlayan Ilıcalı, Ramazan Bayramı’nı da kutlayarak sözlerini noktaladı.