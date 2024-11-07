Acun Ilıcalı'dan yanıt: "Hodri meydan diyoruz"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

FB TV'ye konuşan Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"İbrahim Hatipoğlu canlı yayında isterseniz yabancı hakem gelsin, incelesin dedi. Teklifi yapan onlar. Kabul eden de biziz. Sayın Hatipoğlu sonra beni aradı, güzel bir sohbet yaptık.O sohbet içerisinde tamam hakem getirelim, ben dedim ki siz 1 hakem getirin, ben de UEFA'dan bir hakem rica edeyim, pozisyonları inceleyelim dedik.

Biz nezih bir şekilde konuşurken, o sırada Galatasaray hesabından Galatasaray - Beşiktaş maçından sonra bizi işaret eden çirkin bir paylaşım geldi. Açıklama geldi. Gönderme var bize. Sayın Hatipoğlu dedim, biz böyle güzel bir diyalog içindeyiz, siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz bir yandan. 'Benim o açıklamadan haberim yok' dedi. "Peki" dedim. "Haberiniz yoksa ne diyeyim" dedim. O sırada Fenerbahçe'ye saldıran açıklamalar geliyor Galatasaray'dan. Devam ettim. Hakemimiz hazır dedim. "Biz daha hakem bulamadık." dediler, 1 hafta böyle geçti. 2. hafta hakem geliyor artık dedim, biz niye bu işi 1 haftada bitirmedik belli değil. İkinci hafta oldu, biz daha hakem bulamadık dedi. Sayın Hatipoğlu dedim, yurt dışından hakem bulmak zor değil, isterseniz biz bulalım dedim. "Siz bulursanız olmaz" dedi.

"CLATTENBURG VE MERK İÇİN ANLAŞTIK"



Siz bulun, tamam dedim. "Bana 1 gün süre verir misiniz?" dedi. Ertesi gün beni aradı, "Tamam hakem bulduk." dedi. Biz hakem olarak Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş Mark Clattenburg'u önerdik, onlardan da Markus Merk geldi. "Tamam çok güzel yapalım." dedim, "Ama" dedi "Bunu milli takım arasında yapalım." dedi. Ona da "Tamam" dedik.

Enteresan biri durum var. Kendisiyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. En son bana mesaj attı, "Markus Merk için şu tarih uygun" dedi, milli takım arasını söyledi. Ben de aradım "Tamam, o tarih de uygun, milli ara tarihi de okey." dedim. Tarihte anlaştık, hakemler de anlaştık. Bu süreci zaten yönetim biliyor, bu gizli saklı değil herhalde. Gazeteciler de konuşmanın başını biliyorlar, bize devamlı "Ne oldu ne oldu" diye soruyorlar. Ben de gazeteciler aydınlatma adına "Milli arada bakmaya karar verdik pozisyonlara" dedim.

"GİZLİ SAKLI KONUŞMA DEĞİL"

İbrahim Hatipoğlu en son bana mesaj yolladı. Markus Merk şu tarih için uygun dedi. Tamam dedim. Milli maç arasına okey dedim. Tarihte anlaştık. Hakemlerle anlaştık. Yönetim biliyor. Gizli saklı konuşma değil. Bütün yönetici arkadaşlarım onlar gelmez dedi. Tarihi belirledik dedim. Hakemleri belirledik dedim. Tweet attım. Yine gelmez dediler. Bir kez daha soruyorum. Bunun neresinde plan var? Bana bütün yönetici arkadaşlarımız 'bunlar gelmez' dedi. Konuşuyoruz diyorum. Burada milli arada birlikte inceleyeceğiz demişiz. Geçtiğimiz sezona da bakalım dedim. Geçtiğimiz sezona bakmaktan kaçmıyoruz asıl canımız geçen sezon yandı zaten.

Eski bir Galatasaraylı yöneticinin 'Teraziden kaçan hırsızdır' diye bir lafı var. Teraziden kaçanlar şu an onlar. Galatasaray'ı karalamadım, çıktım hakem hatalarını söyledim ve sonuçta bana iftira atıyorlar. Bana milli takım arasında görüşelim diye mesajı duruyor.

"HODRİ MEYDAN DİYORUZ"

İbrahim Bey beni aramadan önce, gazeteden okudum zaten Fenerbahçe'yle anlaşacaklarını söylemiş. Bir kez daha Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Biz yurtdışından hakemleri getireceğiz. Biz yine onları davet ediyoruz. Eğer katılmıyorsanız, istediğiniz pozisyonları gönderin bize. Hodri meydan diyoruz. İstediğiniz olmadı diye sonra bizi karalamayın. Biz her takım için adalet istiyoruz. Eğer ortada bir sorun varsa da biz yabancı hakemlere bunları gösterelim dedik."