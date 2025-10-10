Acun Ilıcalı'nın "Dikkatle izleyin" dediği isim şov yapıyor: Ayın oyuncusu seçildi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver McBurnie İngiltere Championship liginde Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Oliver McBurnie'nin ayın oyuncusu olduğu bu görselle açıklandı

"BU İSME DİKKAT EDİN"

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'ye 29 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Las Palmas'tan bedelsiz olarak transfer ettikten sonra "Bu isme dikkat edin." diye açıklama yapmıştı.

