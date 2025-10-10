Acun Ilıcalı'nın "Dikkatle izleyin" dediği isim şov yapıyor: Ayın oyuncusu seçildi!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Oliver McBurnie, performansıyla dikkat çekiyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver McBurnie İngiltere Championship liginde Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Oliver McBurnie'nin ayın oyuncusu olduğu bu görselle açıklandı
"BU İSME DİKKAT EDİN"
Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'ye 29 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Las Palmas'tan bedelsiz olarak transfer ettikten sonra "Bu isme dikkat edin." diye açıklama yapmıştı.
Oliver McBurnie, attığı gol sonrası sevincini böyle yaşamıştı.
Oliver McBurnie gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncusu haline geldi.
PERFORMANSI
2 milyon 500 bin euro değere sahip İskoç futbolcu, oynadığı 10 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
