Acun Ilıcalı'nın kulübünde ayrılık: Maribor'da Tuğberk Tanrıvermiş dönemi sona erdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yollar ayrıldı.

Slovenya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Maribor, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yollarını ayırdı.

İş insanı 'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, "Ortak projemize büyük enerji katan Tuğberk Tanrıvermiş'e çabaları ve gayretleri için teşekkür eder, gelecekteki antrenörlük kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, Radomlje ile oynanacak maça takımı altyapı teknik direktörü Radovan Karanovic'in hazırlayacağı belirtildi.

