Acun Ilıcalı'nın kulübünde görevine son verildi, sitem dolu açıklama yaptı: "Hakkaniyetsiz karar!"

Tanrıvermiş, görevine son verilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Genç çalıştırıcı; mesajında görevden alınmasını hakkaniyetsiz olarak değerlendirirken, kararın futbol ruhuna aykırı oloduğunu savundu. İşte Tuğberk Tanrıvermiş'in açıklamasında yer alan ifadeler: "MARIBOR'UN BÜYÜKLÜĞÜ NEDENİYLE GÖREVİ KABUL ETTİM" "Maribor'daki görevimin sona ermesinin ardından özverili çalışmaları için oyuncularıma, teknik ekibime ve kulüp personeline teşekkür ederim. Maribor'un tarihi ve büyüklüğü, bu görevi kabul etmemdeki tek sebepti.

"HAKKANİYETSİZ BİR KARAR"



Gereken desteğin verilmediği koşullarda, oyuncularımla birlik içinde bir mücadele verdik. Buna rağmen henüz beşinci haftada, deplasmandaki galibiyetin ve iç sahadaki beraberliğin ardından görevden alınmam beklenmedik bir son oldu. Ligde yalnızca bir kez mağlup olmamıza rağmen alınan bu hakkaniyetsiz karar, futbolun ruhuyla bağdaşmamaktadır.



"KULÜBÜN DEĞERLERİNE YAKIŞIR BİR FIRSAT OLMASINI DİLİYORUM"



Bu sürecin, Maribor gibi büyük bir kulübün gelecekte kendi değerlerine yakışır biçimde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına bir değerlendirme fırsatı olmasını temenni ediyorum."

