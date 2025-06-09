Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Kayserispor ayrılığı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, adı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile anılan teknik direktör Sergej Jakirovic ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada "Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

NELER YAŞANDI?



Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki göstermişti.



Başkan Açıkalın, "Uyum içinde çalıştık ve takımı başarıya taşıdık. Yeni sezon için planlarımız vardı. Hocamız bizimle helalleşmedi. Gittiğini ve gelmeyeceğini söylemedi. Ancak Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'nın yaklaşım hiç de hoş değil. Bu kulübün bir başkanı var, bir de sportif direktörü var. Görüşmek için müsaade alınmadı" demişti.



Ilıcalı ise katıldığı bir televizyon programında Sergej Jakirovic ile ilgili, "Nurettin Açıkalın ile görüşeceğim. Bir teknik direktör bunu istiyorsa, biz nasıl Ferdi'ye izin verdiysek, aynı durum var" açıklamasında bulunmuştu.