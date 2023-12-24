Adana Demir. - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Adana Demir. - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Adana Demir. - Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Adana Demir. - Antalyaspor maçı 24.12.2023 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Adana Demir. - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Adana Demir. - Antalyaspor maçı Yeni Adana Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Adana Demir. - Antalyaspor Maçının Hakemleri
Adana Demir. - Antalyaspor maçını orta hakem Burak Pakkan yönetecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Antalyaspor
- Spor&Skor
- Maç