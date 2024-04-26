Adana Demir. - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Adana Demir. - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Adana Demir. - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Adana Demir. - Galatasaray maçı 26.04.2024 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Adana Demir. - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?
Adana Demir. - Galatasaray maçı Yeni Adana Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Adana Demir. - Galatasaray Maçının Hakemleri
Adana Demir. - Galatasaray maçını orta hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
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