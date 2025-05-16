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Adana Demir. - Hatayspor Maçı Ne Zaman? Adana Demir. - Hatayspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak Adana Demir. - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demir. - Hatayspor Maçı Ne Zaman? Adana Demir. - Hatayspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Adana Demir. - Hatayspor Maçı Ne Zaman

Adana Demir. - Hatayspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Adana Demir. - Hatayspor maçı 17.05.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Adana Demir. - Hatayspor Maçı Nerede Oynanacak?

Adana Demir. - Hatayspor maçı Yeni Adana Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Adana Demir. - Hatayspor Maçının Hakemleri

Adana Demir. - Hatayspor maçını orta hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

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