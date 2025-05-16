Adana Demir. - Hatayspor Maçı Ne Zaman? Adana Demir. - Hatayspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak Adana Demir. - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Adana Demir. - Hatayspor Maçı Ne Zaman
Adana Demir. - Hatayspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Adana Demir. - Hatayspor maçı 17.05.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Adana Demir. - Hatayspor Maçı Nerede Oynanacak?
Adana Demir. - Hatayspor maçı Yeni Adana Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Adana Demir. - Hatayspor Maçının Hakemleri
Adana Demir. - Hatayspor maçını orta hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
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