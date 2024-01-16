Adana Demirspor-24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-24 Erzincanspor maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupanın 5. eleme turundaki bu maç 17 Ocak Çarşamba günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakayı kazanan takım, adını son 16 turuna yazdıracak. İşte, Adana Demirspor-24 Erzincanspor maçı hakkında bilgiler...
MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-24 Erzincanspor maçı 17 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'te başlayacak.
Müsabaka, A Spor'da canlı yayınlanacak.
17 OCAK 2024 ZTK MAÇ PROGRAMI
13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24 Erzincanspor (Yeni Adana)
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
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