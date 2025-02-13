Adana Demirspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Adana Demirspor, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden, ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 26 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Adana Demirspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maça dair ayrıntılar merak konusu oldu. Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. İşte, Adana Demirspor-Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçı, 14 Şubat 2025 tarihinde oynanacak.
Hakem Kadir Sağlam'ın görev alacağı maç, saat 20.00'de başlayacak, müsabaka Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.
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