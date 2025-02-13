Adana Demirspor-Antalyaspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçında hakem Kadir Sağlam görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre; Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Sağlam'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Mehmet Kapluhan üstlenecek.